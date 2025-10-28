На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме заявили, что «Маша и медведь» — не контент для взрослых

Депутат Шолохов назвал пиаром предложение запретить мультик «Маша и медведь»
Анимаккорд

Писатель Олег Рой призвал установить ограничение 12+ для мультика «Маша и медведь», потому что он якобы не рассчитан на детскую аудиторию. С ним не согласился зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов – подобные заявления рассчитаны на пиар и ни на чем не основаны.

«Не могу похвастать, что видел всю серию, но из тех отрывков, которые знаю, у меня впечатления чего-то «только для взрослых» не возникло. Да и предложенный возраст вызывает недоумение сам по себе: на чем именно такое решение основано? Уверен, что подобные меры, кроме пиара, ничего дать не могут и зачастую даже наоборот, провоцируют нездоровый интерес», — сказал он.

До этого политолог Вадим Попов в разговоре с изданием «Абзац» призвал запретить показывать мультфильм «Маша и медведь» по ТВ и стримингам из-за несоответствия традиционным российским ценностям. Позже ТАСС сообщил, что писатель Олег Рой предложил установить ограничение для картины 12+. По мнению Роя, мультик «не предназначен для детей».

Ранее депутат Милонов заявил, что в русских сказках нет фактов сожительства с животными.

