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Суд запретил продавать туалетную бумагу с изображением тысячерублевой купюры

В Москве суд признал оскорблением чувств верующих туалетную бумагу с купюрой

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Depositphotos

Преображенский районный суд Москвы вынес постановление о запрете страниц интернет-магазинов, которые продавали туалетную бумагу с изображением тысячерублевой купюры. Информация об этом появилась на сайте Судов общей юрисдикции города Москвы.

Суд согласился с тем, что товар оскорбляет чувства верующих. Дело в том, что на банкноте изображен памятник Ярославу Мудрому, правитель почитается Русской православной церковью и отнесен к числу святых.

В результате суд принял решение о том, чтобы запретить доступ к странице товара. Решение могут обжаловать.

До этого житель Дагестана стал фигурантом уголовного дела после того, как растоптал православный крест и сопроводил происходящее оскорблениями в адрес верующих. По словам самого мужчины, христиане «первые начали».

Как полагает заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, действия мужчины – это нарушение закона о защите чувств верующих.

Ранее в Ставрополье арестовали сжегших Библию на мангале.

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