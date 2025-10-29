Основательницу Meduza Тимченко объявили в международный розыск

Основательницу издания Meduza (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) Галину Тимченко (признана в РФ иностранным агентом) объявили в международный розыск. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на столичный главк Следственного комитета России.

«Следствием получены доказательства, изобличающие обвиняемую в совершении инкриминируемого преступного деяния. Она объявлена в международный розыск. По ходатайству следствия в отношении Тимченко заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в ведомстве.

Суд заочно арестовал Тимченко 9 июля. Согласно решению суда, арест будет длиться 2 месяца с момента ее задержания или экстрадиции на территорию РФ.

11 июня МВД России объявило в розыск Тимченко. Медиаменеджер попала в реестр иноагентов летом прошлого года. Тогда Минюст РФ сообщил, что она принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также выступала против СВО.

В мае в отношении Тимченко возбудили уголовное дело. По информации Следственного комитета, в сентябре 2024 года и в марте 2025 года она «опубликовала в интернете видеозаписи для формирования протестных настроений у граждан, а также для их вовлечения в деятельность организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории России».

