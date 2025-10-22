Музыкант Женька Радость дал концерт в поддержку арестованной певицы Наоко. Его арестовали

В Екатеринбурге арестовали на 14 суток уличного музыканта Евгения Михайлова (псевдоним Женька Радость), который на виду у прохожих исполнял песни признанных в России иноагентами артистов. Свой поступок он объяснял поддержкой ранее арестованных в Петербурге за те же действия музыкантов группы «Стоптайм» и певицы Наоко (Дианы Логиновой). Сегодня суд отправил его под арест на две недели. Параллельно с этим в Москве на Арбате задержали молодого человека, вышедшего к «стене Цоя» с плакатом «Музыка — не преступление».

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал на 14 суток музыканта Евгения Михайлова за использование «грубой нецензурной брани» и исполнение «словесно-музыкальных произведений», дискредитирующих использование Вооруженных сил России. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

Согласно пресс-релизу, Михайлов «нарушил общественный порядок, а именно: выражался грубой нецензурной бранью», находясь в общественном месте в присутствии посторонних и мимо проходящих граждан. Нарушение было зафиксировано вблизи гимназии №9 на улице Набережная рабочей молодежи. За это суд признал музыканта виновным в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).

Это не все: тот же Михайлов «исполнял словесно-музыкальные произведения, дискредитирующие использование Вооруженных сил Российской Федерации» на глазах у случайных прохожих. За это суд признал его виновным в публичной дискредитации действий ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

«За данные административные правонарушения Михайлову Е.А. назначено административное наказание в виде 14 суток административного ареста», — сообщили в суде.

По данным портала E1.ru, Женька Радость выступал в центре города, исполняя композиции уехавших из России музыкантов, в том числе произведения группы «Порнофильмы» и певицы Монеточки (признана в РФ иностранным агентом). О парне известно немного — помимо увлечения уличными выступлениями, он работает курьером.

Telegram-канал «Осторожно, новости» уточняет, что Михайлова задержали из-за мата в песне Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) «Лебединое озеро».

«В суде Михайлов вину не признал, сказал, что у него не было цели дискредитировать армию. В полиции заявили, что музыкант осознанно шел на исполнение этих песен , в суде посмотрели нарезку видео, где он поет их на улице», — отметили в публикации.

Параллельно этим событиям в Москве на Старом Арбате полиция задержала молодого человека по имени Денис, который вышел к «стене Цоя» с плакатом с надписью «Музыка — не преступление» и цензурной цитатой из той же песни Noize MC «Лебединое озеро». Молодой человек успел рассказать журналистам, что хочет поддержать музыкантов, исполнявших песни «иноагентов».

«Очень хочется, чтобы все мы сохранили в себе человечность, сохранили в себе свободу исполнять то, что нам нравится, петь то, что нам нравится, и говорить то, что мы хотим говорить. Свободу группе «Стоптайм». Свободу Евгению Михайлову», — сказал Денис.

Кто такая Наоко

Певицу Наоко (Диана Логинова), которую упоминали задержанные молодые люди, задержали несколькими днями ранее на Невском проспекте в Петербурге. Девушку обвинили в том, что она «собрала толпу в центре города, исполняя песни иностранных агентов». Концерт не был спонтанным: Диана заранее сообщала зрителям о времени и месте выступлений в своем Telegram-канале с 15 тыс. подписчиков. По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, уличный концерт не был согласован с администрацией города, из-за чего случилось «массовое скопление граждан» в количестве не менее 70 человек.

О Диане Логиновой известно больше: она студентка музыкального училища имени Римского-Корсакова и недавно, в сентябре, стала призером Российской студенческой весны.

Мать певицы Ирина в беседе с ИА «Регнум», заявила, что ее дочь исполняет песни иноагентов, потому что они нравятся ее публике, в то время как исполнение хитов группы «Любэ» и певца Шамана не находили отклика у прохожих.

«Здесь нет никакого подтекста, никакого злого умысла. Моя дочь никого ни к чему не призывает и ничего не пропагандирует», — сказала она.

По словам матери, у Дианы «нет никакой политической позиции», она «патриот нашей страны, очень любит Россию и не собирается никуда уезжать».

Суд признал ее виновной по ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка) и приговорил к аресту на 13 суток.