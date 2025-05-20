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«Формировала протестные настроения»: на экс-главреда «Ленты.ру» завели уголовное дело

СК: в отношении Галины Тимченко возбуждено уголовное дело
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Галина Тимченко (признана в РФ иностранным агентом)

Global Look Press
В отношении бывшего главного редактора «Ленты.ру» Галины Тимченко* (признана в РФ иностранным агентом) возбудили уголовное дело. Следственный комитет полагает, что с помощью публикаций в интернете видеозаписей, суть которых ведомством не разъясняется, она формировала у граждан протестные настроения. Медиа-менеджер пока не объявлена в розыск, но правоохранительные органы рассматривают такую возможность.

Бывший главный редактор «Ленты.ру» и генеральный директор «Медузы» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) Галина Тимченко (признана в РФ иностранным агентом) стала в России фигурантом уголовного дела, сообщает Следственный комитет. Ее подозревают «в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 284.1 УК РФ

В случае задержания ей грозит наказание до шести лет лишения свободы.

Дело возбуждено Черемушкинским межрайонным следственным отделом столичного управления СК РФ. По его данным, в сентябре 2024 года и в марте 2025 года Тимченко «опубликовала в интернете видеозаписи для формирования протестных настроений у граждан, а также для их вовлечения в деятельность организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории России».

«Следствием рассматривается вопрос об объявлении Тимченко в розыск», — отметили в СК РФ.

Другие подробности не приводятся. О каких именно записях идет речь — не уточняется.

Кто такая Тимченко

Сейчас Галина Тимченко — генеральный директор и издатель интернет-портала Meduza, который в апреле 2021 года был объявлен в России СМИ-иноагентом. Издание зарегистрировано в Латвии, редакция находится в Риге. Главным критерием для получения такого статуса считается иностранное финансирование, в том числе от госструктур других государств, международных организаций или отдельных граждан. В «Медузе», как сообщал РБК, это отрицали.

В январе 2023 года Генеральная прокуратура России приняла решение о признании деятельности «Медузы» нежелательной на территории страны в связи с тем, что она «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

В июне прошлого года Черемушкинский суд Москвы оштрафовал Тимченко на 14 тыс. рублей по административному делу об участии в «нежелательной организации» (статья 20.33 КоАП). В самой «Медузе» со ссылкой на материалы судебного заседания утверждали, что поводом для этого стала публикация подкаста, в котором она рассказывала о работе редакции и отвечала на вопросы читателей.

Широкую известность Галина Тимченко получила как главный редактор «Ленты.ру» — эту должность она занимала в течение 10 лет, с 2004 по 2014 год.

Как писала тогда «Газета.Ru», перестановки в руководстве издания произошли в день, когда Роскомнадзор направил редакции письменное предупреждение о распространении материалов экстремистского характера. Претензии ведомства возникли не к самому тексту издания, а к содержащейся в нем гиперссылке на сторонний материал. После вынесения предупреждения она была удалена, но на ход событий это уже не повлияло.

В то время редакция «Ленты.ру» высказала несогласие со сменой главного редактора, усмотрев в этом политическую подоплеку. Под обращением к читателям подписались большинство сотрудников редакции (2014 год). Многие из них впоследствии уволились.

*  признана в РФ иностранным агентом
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