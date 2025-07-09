Суд заочно арестовал основательницу «Медузы» Тимченко

Суд в Москве заочно арестовал бывшего главного редактора «Ленты.ру» и основательницу «Медузы» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) Галину Тимченко (признана в РФ иностранным агентом) по делу о нежелательной организации. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением Черемушкинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тимченко Галины Викторовны...» — сообщили в пресс-службе.

Согласно решению суда, арест будет длиться 2 месяца с момента ее задержания или экстрадиции на территорию РФ.

11 июня МВД России объявило в розыск Тимченко. Медиаменеджер попала в реестр иноагентов летом прошлого года. Тогда Минюст РФ сообщил, что она принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также выступала против СВО.

В мае в отношении Тимченко возбудили уголовное дело. По информации Следственного комитета, в сентябре 2024 года и в марте 2025 года она «опубликовала в интернете видеозаписи для формирования протестных настроений у граждан, а также для их вовлечения в деятельность организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории России».

Ранее стало известно, что Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) могут привлечь к уголовной ответственности.