Опубликовано видео задержания мужчины, планировавшего подрыв в Ставропольском крае

Появилось видео задержания мужчины, подозреваемого в подготовке подрыва объекта транспорта в Ставропольском крае. Ролик опубликовало РИА Новости.

На видео попал момент задержания мужчины и его допрос. Кроме того, мужчина сам продемонстрировал силовикам компоненты для изготовления взрывного устройства.

Мужчину задержали 29 октября. По данным следствия, он проживает в городе Георгиевске Ставропольского края. По данным следствия, подозреваемый по собственной инициативе посредством мессенджера Telegram связался с представителем террористической организации, подконтрольной специальным службам Украины. Далее по заданию куратора фигурант «осуществил фото- и видеосъемку объекта транспортной инфраструктуры региона с целью последующего совершения подрыва», говорится в заявлении Федеральной службы безопасности России.

Мужчину задержали по пути к объекту транспортной инфраструктуры. Фигуранту уголовного дела грозит до 20 лет заключения, он уже находится под стражей.

Ранее в четырех регионах РФ задержали подростков по делам, связанным с терроризмом.