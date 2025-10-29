На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Опубликовано видео задержания мужчины, планировавшего подрыв в Ставропольском крае

РИА: появилось видео задержания мужчины, готовившего теракт в Ставрополье
true
true
true
close
ЦОС ФСБ РФ

Появилось видео задержания мужчины, подозреваемого в подготовке подрыва объекта транспорта в Ставропольском крае. Ролик опубликовало РИА Новости.

На видео попал момент задержания мужчины и его допрос. Кроме того, мужчина сам продемонстрировал силовикам компоненты для изготовления взрывного устройства.

Мужчину задержали 29 октября. По данным следствия, он проживает в городе Георгиевске Ставропольского края. По данным следствия, подозреваемый по собственной инициативе посредством мессенджера Telegram связался с представителем террористической организации, подконтрольной специальным службам Украины. Далее по заданию куратора фигурант «осуществил фото- и видеосъемку объекта транспортной инфраструктуры региона с целью последующего совершения подрыва», говорится в заявлении Федеральной службы безопасности России.

Мужчину задержали по пути к объекту транспортной инфраструктуры. Фигуранту уголовного дела грозит до 20 лет заключения, он уже находится под стражей.

Ранее в четырех регионах РФ задержали подростков по делам, связанным с терроризмом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами