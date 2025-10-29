На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФСБ РФ предотвратила подрыв объекта транспорта в Ставропольском крае

ФСБ поймала агента Киева, готовившего теракт на объекте транспорта в Ставрополье
ФСБ РФ/РИА Новости

Силовики задержали агента Киева, планировавшего подорвать объект транспортной инфраструктуры на территории Ставропольского края. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

В ведомстве рассказали, что под стражей оказался россиянин 1980 года рождения. Против него возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту, предусматривающей наказание вплоть до лишения свободы на 20 лет.

По данным следствия, мужчина проживает в городе Георгиевске в Ставропольском крае. Он по собственной инициативе посредством мессенджера Telegram связался с представителем террористической организации, подконтрольной специальным службам Украины. Далее по заданию куратора фигурант «осуществил фото- и видеосъемку объекта транспортной инфраструктуры региона с целью последующего совершения подрыва», говорится в заявлении.

В сообщении уточняется, что в октябре текущего года задержанный приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства и спрятал их в тайнике. Мужчину задержали по пути к объекту транспортной инфраструктуры, куда он направлялся для предварительного обследования местности.

Как отметили в ФСБ, суд уже арестовал злоумышленника. При этом в ведомстве допустили, что позднее фигуранту могут вменить статью о государственной измене.

Ранее в Крыму предотвратили теракт против высокопоставленного сотрудника министерства внутренних дел.

