Аэропорт Домодедово возобновил прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко.

Ограничения на полеты, введенные в 23:31, были отменены в 23:47.

При этом аэропорт Жуковский до сих пор не принимает рейсы.

Вечером 28 октября российские системы противовоздушной обороны уничтожили 57 украинских беспилотников самолетного типа в ходе отражения массированной атаки, которая продолжалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью — 35 единиц. Еще девять БПЛА уничтожены над Ростовской областью, по четыре — над Калужской и Тульской областями. Над Московским регионом уничтожены четыре беспилотника, в том числе три, летевшие в направлении Москвы.

Ранее стало известно, что Минфин России планирует продать аэропорт Домодедово до конца 2025 года.