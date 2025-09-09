Минфин планирует продать аэропорт Домодедово до конца 2025 года

Силуанов: Минфин включил Домодедово в план продажи на 2025 год

Министерство финансов России включило аэропорт Домодедово в план продажи на 2025 год. Об этом РБК заявил глава ведомства Антон Силуанов.

«Мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс», — отметил министр финансов.

По словам Силуанова, на Домодедово уже есть претендент, но не назвал потенциального покупателя.

Он добавил, что продажа аэропорта будет проходить на открытых торгах, чтобы была «рыночная стоимость и состязательство».

В январе 2025 года Генпрокуратура подала иск к владельцу Домодедово Дмитрию Каменщику, его партнеру Валерию Когану, а также компаниям, владевшим активами аэропорта. Генпрокуратура требовала признать недействительными сделки о приватизации, вследствие которой, по мнению надзорного органа, иностранные лица получили контроль над стратегическим активом.

В июне Арбитражный суд Подмосковья по иску Генпрокуратуры РФ изъял в пользу государства все активы московского аэропорта.

1 сентября Десятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Каменщика на решение первой инстанции и оставил его в силе.

