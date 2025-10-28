Силы ПВО за три часа сбили почти 60 дронов над Россией

Российские системы ПВО уничтожили 57 украинских беспилотников самолетного типа за вечер в ходе отражения массированной атаки. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Воздушная атака продолжалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью — 35 единиц. Еще девять БПЛА уничтожены над Ростовской областью, по четыре — над Калужской и Тульской областями. Над Московским регионом уничтожены четыре беспилотника, в том числе три, летевших в направлении Москвы.

Как ранее сообщало Минобороны, с 15:00 до 20:00 мск силы ПВО сбили 15 украинских БПЛА самолетного типа над пятью российскими регионами. Семь БПЛА было сбито над территорией Брянской области, три — над Орловской, по два — над Курской и Тульской областями. Еще один беспилотник уничтожили над Калужской областью.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу отмечал, что менее 1% дронов ВСУ достигают своих целей в России. При этом все российские компании, включая нефтяные и газовые, принимают максимальные меры для защиты объектов. В частности, устанавливают мобильные огневые группы, которые поражают воздушные цели.

Ранее на Украине сотрудники Госспецсвязи присвоили более $2 млн на закупках дронов.