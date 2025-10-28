Хинштейн раскритиковал губернатора Запорожской области

Глава Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале раскритиковал высказывания губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

По мнению Хинштейна, обвинения жителей Курской области со стороны Балицкого в том, что они не защитили регион, недопустимы даже в мирное время. В нынешней ситуации такие высказывания официального лица только раскачивают общество и работают на руку противнику.

Хинштейн добавил, что подобные заявления «оскорбляют всех курян, которых Балицкий, никогда не бывавший в Курской области, ошибочно именует курчанами».

Губернатор призвал своего коллегу публично признать вину и принести извинения.

До этого Балицкий заявил, что «вся Запорожская область едино защищала свою землю». По его словам, «мы защитили ее, не чета курчанам». Данное высказывание он сделал, комментируя ситуацию с увольнением главы Центральной избирательной комиссии региона Галины Катющенко, а также вспомнив бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова, осужденного на пять лет за мошенничество и служебный подлог в Запорожье.

Ранее Памфилова предупредила о риске развала избирательной системы Запорожской области.