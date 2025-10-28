На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Балицкий после критики ЦИК объяснил увольнение главы избиркома Запорожской области

Балицкий заявил, что не увольнял главу избиркома Запорожской области
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в ходе прямой трансляции в соцсети «ВКонтакте» заявил, что не увольнял главу областного избиркома Галину Катющенко, а отозвал ее в рамках своих полномочий.

«Я не увольнял <…> Галину Анатольевну. Я отозвал ее из избирательной комиссии, так как я туда ее подавал. Я подавал ее указом, я ее отозвал», — объяснил Балицкий.

Он добавил, что Катющенко отозвали с должности по итогам проверки комитета по противодействию коррупции.

Указ о фактическом увольнении Катющенко был опубликован 23 октября. После этого председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что направила в Генпрокуратуру обращение с просьбой оспорить решение Балицкого. Она назвала его действия «самоуправством» и отметила, что губернаторы не имеют права освобождать членов комиссий от обязанностей.

Это не первый конфликт между ЦИК и Балицким. В августе Центризбирком вместе с Катющенко обвинял власти Запорожской области в срыве финансирования зарплат сотрудников и попытках выселения областной комиссии из ее же помещения.

Ранее Памфилова предупредила о риске развала избирательной системы Запорожской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами