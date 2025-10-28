Балицкий после критики ЦИК объяснил увольнение главы избиркома Запорожской области

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в ходе прямой трансляции в соцсети «ВКонтакте» заявил, что не увольнял главу областного избиркома Галину Катющенко, а отозвал ее в рамках своих полномочий.

«Я не увольнял <…> Галину Анатольевну. Я отозвал ее из избирательной комиссии, так как я туда ее подавал. Я подавал ее указом, я ее отозвал», — объяснил Балицкий.

Он добавил, что Катющенко отозвали с должности по итогам проверки комитета по противодействию коррупции.

Указ о фактическом увольнении Катющенко был опубликован 23 октября. После этого председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что направила в Генпрокуратуру обращение с просьбой оспорить решение Балицкого. Она назвала его действия «самоуправством» и отметила, что губернаторы не имеют права освобождать членов комиссий от обязанностей.

Это не первый конфликт между ЦИК и Балицким. В августе Центризбирком вместе с Катющенко обвинял власти Запорожской области в срыве финансирования зарплат сотрудников и попытках выселения областной комиссии из ее же помещения.

Ранее Памфилова предупредила о риске развала избирательной системы Запорожской области.