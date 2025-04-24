Звания лишили, на СВО не вернули. Экс-генерала Попова приговорили к пяти годам колонии

Суд признал экс-генерала Ивана Попова виновным в мошенничестве и приговорил к пяти годам лишения свободы. На вердикт он отреагировал улыбкой и стихотворением. Попов несколько раз просил отправить его в зону СВО, однако получал отказы. Его последнее прошение не удовлетворили из-за отсутствия вакансий. Второго фигуранта этого дела — бизнесмена Моисеевa — также осудили. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Тамбовский гарнизонный военный суд вынес решение в отношении экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Его приговорили к пяти годам лишения свободы, сообщил ТАСС.

Кроме того, судья Дмитрий Летуновский постановил лишить Попова воинского звания, оштрафовать его на 800 тысяч рублей и запретить занимать организационно-хозяйственные должности в течение двух лет. В приговоре учли все преступления при вынесении вердикта.

Бизнесмена Сергея Моисеевa приговорили к четырем годам лишения свободы и к штрафу в размере 600 тысяч рублей. Его взяли под стражу в зале суда.

Обоим фигурантам засчитали время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом. Их имущество все еще арестовано, они должны сначала выплатить штраф. Также они обязаны компенсировать судебные издержки: по 75 тысяч рублей.

Дело Попова Следствие установило, что в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которые закупила администрация Запорожской области для гуманитарной помощи, похищена, их стоимость составила более 105 млн рублей. Материалы планировали использовать для строительства фортификации в Запорожье. К краже оказался причастен Попов, ему содействовали генерал-лейтенант Олег Цоков (погиб в зоне СВО в 2023 году) и предприниматель Сергей Моисеев.



Попов сразу отверг все обвинения. Моисеев же дал признательные показания, но затем от них отказался.



17 мая 2024 года Попова арестовали. Однако через два месяца суд отпустил его под домашний арест, но уже 28 февраля 2025 года Попова отправили в СИЗО.

«Ситуация сложная. Пусть он пройдет достойно, воли и силы духа ему не занимать. Поэтому идем вперед. Я уверен, что у этого человека все будет нормально. Судьба, конечно, тяжелая», — прокомментировал приговор военный корреспондент Александр Сладков.

Подаст апелляцию

Адвокат Попова Сергей Буйновский сказал ТАСС, что его подзащитный будет обжаловать приговор:

«Мы обязательно обжалуем обвинительный приговор в отношении Иван Ивановича Попова в апелляционной инстанции, так как считаем [приговор] незаконным и необоснованным. В течение всего судебного разбирательства, мы считаем, гособвинение так и не представило доказательств его вины».

Telegram-канал SHOT пишет, что Попов именно такой вердикт и ожидал, он не удивился решению. Экс-генерал отреагировал на свое задержание стихотворением:

И даже когда шторм

Вздымает толщи воды,

Помни, маяк — это ты.

По данным РБК, Попову не разрешили отправиться в зону СВО из-за отсутствия вакансий. Он не будет подавать новое прошение об этом.

Последнее слово Попова

22 апреля Попов выступил в суде с последним словом. Он попросил вынести справедливое и беспристрастное решение. Экс-генерал не признал свою вину, но допустил, что совершил ошибки во время службы. Попов добавил, что он точно не преступал закон и оставался верным присяге, своему народу и верховному главнокомандующему. Обвиняемый также попросил дать ему возможность принести пользу своей стране во время СВО.

Адвокат Буйновский объяснил слова своего подзащитного:

«Он [Попов] пояснил, что все ошибаются и он в том числе, это было сказано в части его разговора со старшими начальниками, а не в части предъявленного ему обвинения. Он не совершал ничего противозаконного и просил суд вынести справедливое решение. Но он остался верным солдатом своей страны, своего народа и готов выполнять приказы верховного главнокомандующего и начальника Генерального штаба».

20 мая Попов также отправил письмо президенту России Владимиру Путину:

«Сейчас я попал в сложную жизненную ситуацию и перестал понимать, что происходит вокруг меня. Я подвергся необоснованному судебному преследованию и вопреки моему желанию, а также сложившейся обстановке в зоне проведения СВО уволен из рядов ВС РФ».

Он отметил, что верно служил долгие годы. Попов попросил вернуть его на фронт, чтобы «продолжить громить врага».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путину доложили о письме. Никаких других комментариев он не дал.