Балицкий заявил, что куряне «не смогли защитить» свою область от ВСУ

Балицкий: жители Курской области сделали недостаточно для защиты региона
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во время прямой линии внезапно раскритиковал «недостаточные» действия жителей Курской области при вторжении украинской армии на территорию региона. Трансляция велась на странице главы области в соцсети «ВКонтакте», однако в настоящее время видеозапись удалена.

«Мы все делали в 2023 году, чтобы защитить нашу область. Не чета, кстати, курчанам», — сказал Балицкий.

Словам главы Запорожской области удивились блогеры и военкоры. Так, журналист Александр Коц в своем Telegram-канале спросил Балицкого, должны ли были пенсионеры Курской области «с вилами идти на «Леопарды» (немецкие танки — прим. ред.), и призвал губернатора извиниться перед курянами.

До этого Балицкий вступил в конфликт с ЦИК из-за увольнения главы областного избиркома Галины Катющенко. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что направила в Генпрокуратуру обращение с просьбой оспорить решение губернатора. Она назвала его действия самоуправством.

Ранее Медведев призвал задействовать всю мощь России для помощи Курской области.

