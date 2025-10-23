В ЦИК выступили с предупреждением из-за ситуации в Запорожской области

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова предупредила власти Запорожской области о недопустимости поправок в местный закон, которые могут создать риск развала избирательной системы региона. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦИК.

В публикации отмечается, что Памфилова направила в адрес заксобрания региона телеграмму с предупреждением.

В ЦИК отметили, что речь идет о законопроекте, который предоставляет губернатору области Евгению Балицкому и региональному парламенту право распустить областную избирательную комиссию.

В августе Центральная избирательная комиссия России обратилась в Генпрокуратуру из-за срыва финансирования и попыток выселения избиркома Запорожской области. Поводом стали невыплаты зарплат сотрудникам в течение двух месяцев и требование губернатора Евгения Балицкого освободить помещение комиссии в 10-дневный срок.

Ранее власти Запорожской области отреагировали на мнение Запада по выборам.