Суд Петербурга оштрафовал уличную певицу Наоко за дискредитацию армии

Ленинский суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 30 тыс. рублей по статье о дискредитации армии уличную певицу Диану Логинову (Наоко). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов.

«Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Диану Логинову за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ)», — говорится в сообщении.

Инцидент с певицей Наоко произошел 13 октября, когда она собрала толпу, исполняя песни, в том числе иностранных агентов. В ходе выступления она исполнила песню Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) «Кооператив «Лебединое озеро», которую суд Петербурга запретил к распространению. До этого она неоднократно нарушала закон о согласовании концертов уличных музыкантов с администрацией. Она собирала зрителей через свой Telegram-канал с более чем 15 тысячами подписчиков. Суд арестовал девушку на 13 суток.

Ранее еще одну песню «Порнофильмов» признали экстремистской.