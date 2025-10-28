На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд Петербурга оштрафовал уличную певицу Наоко за дискредитацию армии

Исполнявшую песни иноагентов певицу Наоко оштрафовали на 30 тыс. рублей
Соцсети

Ленинский суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 30 тыс. рублей по статье о дискредитации армии уличную певицу Диану Логинову (Наоко). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов.

«Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Диану Логинову за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ)», — говорится в сообщении.

Инцидент с певицей Наоко произошел 13 октября, когда она собрала толпу, исполняя песни, в том числе иностранных агентов. В ходе выступления она исполнила песню Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) «Кооператив «Лебединое озеро», которую суд Петербурга запретил к распространению. До этого она неоднократно нарушала закон о согласовании концертов уличных музыкантов с администрацией. Она собирала зрителей через свой Telegram-канал с более чем 15 тысячами подписчиков. Суд арестовал девушку на 13 суток.

Ранее еще одну песню «Порнофильмов» признали экстремистской.

