Уличную певицу задержали в Петербурге за исполнение песен иноагентов

В центре Петербурга задержали уличную певицу Наоко (Диану Логинову), исполнявшую песни иноагентов. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 13 октября, когда 18-летняя певица собрала толпу, исполняя песни, в том числе, иностранных агентов. В ходе выступления она исполнила песню Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) «Кооператив «Лебединое озеро»»**, которую суд Петербурга запретил к распространению. До этого она неоднократно нарушала закон о согласовании концертов уличных музыкантов с администрацией. Она собирала зрителей через свой Telegram-канал с более чем 15 тысячами подписчиков.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова сравнила выступления певицы с митингами — по ее словам, это «меняет дело». Активистка Лариса Тюрина сообщила, что вместе с другими неравнодушными подала обращение главе СК Александру Бастрыкину в связи с деятельностью девушки.

При этом мать юной певицы в беседе с ИА «Регнум» заявила, что ее дочь своими выступлениями не преследует политических целей. По словам женщины, девушка выбирает эти композиции лишь потому, что они нравятся публике. Она также рассказала, что их родственник является участником СВО, а сама исполнительница — патриотом своей страны.

Ранее еще одну песню «Порнофильмов» признали экстремистской.

** запрещена к распространению на территории РФ.