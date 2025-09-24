Еще одну песню «Порнофильмов» признали экстремистской

В Санкт-Петербурге суд признал экстремистской еще одну песню группы «Порнофильмы». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Прокуратура города обратилась в суд, и после вынесения решения Минюст РФ должен включить в список экстремистских материалов трек «Выключите гимн». Роскомнадзор заблокирует его в интернете.

«Выключите гимн» заблокируют из-за призывов к агрессии и насилию, а также пропаганды ненависти и вражды, в том числе в отношении органов госвласти, постановил суд.

Солист группы Владимир Котляров признан иноагентом в РФ, в списке экстремистских материалов есть еще две песни группы.

