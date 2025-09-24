На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Еще одну песню «Порнофильмов» признали экстремистской

В Петербурге суд признал песню «Порнофильмов» «Выключите гимн» экстремистской
вДудь/YouTube

В Санкт-Петербурге суд признал экстремистской еще одну песню группы «Порнофильмы». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Прокуратура города обратилась в суд, и после вынесения решения Минюст РФ должен включить в список экстремистских материалов трек «Выключите гимн». Роскомнадзор заблокирует его в интернете.

«Выключите гимн» заблокируют из-за призывов к агрессии и насилию, а также пропаганды ненависти и вражды, в том числе в отношении органов госвласти, постановил суд.

Солист группы Владимир Котляров признан иноагентом в РФ, в списке экстремистских материалов есть еще две песни группы.

Накануне адвокат Александр Трещев подал в суд на певицу Аллу Пугачеву с требованием выплатить ему 1,5 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда после недавнего интервью артистки. Иск рассмотрит Савеловский районный суд Москвы. Мужчина считает, что Пугачева распространила ложную информацию о российской армии, оправдала терроризм, опорочила его честь и честь всех россиян.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор получит миллиарды рублей со сбора за интернет-рекламу.

