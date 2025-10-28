На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Жемчужина без туристов»: названа лучшая для путешествий европейская страна

Турэксперт Арутюнов: Португалия – это лучшая страна Европы для туристов
true
true
true
close
Из личного архива Яны Борисовой

Португалию признали лучшим направлением Европы для туристов по результатам премии World Travel Awards. Это действительно одно из наиболее удачных направлений для путешественников, которое пока не успели распробовать туристы, согласился гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов. В беседе с НСН он назвал эту страну «недооцененной жемчужиной».

Португалия имеет массу причин для гордости, включая богатую культуру и историю, необыкновенные виноградники, а также красивые эксклюзивные курорты, например, Мадейру, считает эксперт. При этом там мало туристов, так как пока эта страна остается недооцененной среди путешественников.

«Все едут в Испанию, а грамотные люди — в Португалию, — подчеркнул Арутюнов. — Португалия получила награду не за количество туристов, а за колорит и недооцененность со стороны массового туриста».

В целом, по статистике, самыми популярными среди европейских стран у туристов остаются Франция, Испания, Италия и Турция, заключил специалист.

Исследователи до этого включили Португалию в топ стран, где россиянам проще всего оформить ВНЖ. Подчеркивается, что португальская «золотая виза» — сегодня единственная инвестиционная программа в ЕС, где можно оформить ВНЖ, не проживать в стране постоянно и получить паспорт Португалии уже через 5 лет. Для получения паспорта находиться в стране необходимо всего 35 дней за 5 лет, а пятилетний срок отсчитывается с момента подачи заявки на ВНЖ, а не получения карты. Таким образом, срок оформления ВНЖ уже входит в необходимый срок проживания для паспорта. Также в рейтинг вошли Испания, Италия, Австрия, Болгария.

Ранее стало известно, куда поедут россияне на Новый год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами