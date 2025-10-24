На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, куда поедут россияне на Новый год

РСТ назвал топ-5 самых популярных у россиян турнаправлений на Новый год
Yellowj/Shutterstock/FOTODOM

В пятерку самых популярных у россиян туристических направлений на предстоящий Новый год вошли Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные Воды и Великий Устюг. В среднем жители потратят на праздничный тур порядка 48 тыс. рублей на человека с проживанием, рассказал RT эксперт РСТ, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Продолжительность отдыха в новогодние праздники составит около пяти дней. Что касается более точной стоимости, то цены на туры могут вырасти ближе к декабрю, в том числе дороже станут авиабилеты, предупредил эксперт.

«Советую не затягивать с решением, лучшее время — до 15 ноября», — посоветовал Ромашкин.

Новогодние праздники – это один из наиболее востребованных у туристов периодов, поэтому многие отели уже приостановили бронирование на сам праздник и первые дни после него, отметила эксперт РСТ, руководитель PR-отдела туроператора Anex Виктория Худаева. Она также порекомендовала не оставлять покупку тура на последний момент, призвав делать это сразу после летних каникул, чтобы сэкономить и не столкнуться с отсутствием мест.

«Это в большей степени касается небольших отелей в азиатских странах, где бронирование идёт не только от российского рынка», — пояснила специалист.

До этого гендиректор Tez Tour Воскан Арзуманов рассказал, что россияне могут отметить Новый год на популярном китайском курорте Хайнань за 100 тыс. рублей на человека. Такие цены объясняются тем, что китайцы отмечают праздник позже, в феврале, поэтому в традиционные для россиян даты ажиотажа на турпоездки там нет, объяснил он. Кроме того, на Новый год россияне часто выбирают путешествия в Турцию, где в это время года падают цены из-за завершения курортного сезона, отметил турэксперт. Туда съездить, по его словам, можно за 120 тыс. рублей на двоих при выборе бюджетного отеля и за 250 тыс. рублей, если проживание планируется в премиальной гостинице.

Ранее в России назвали минусы длинных новогодних каникул.

