Россиянам назвали топ-стран для получения ВНЖ в 2025 году

Проще всего россиянам получить ВНЖ в 2025 году в Португалии, Греции и на Кипре

К 2025 году возможности россиян по оформлению вида на жительство без ограничений и с минимальными требованиями значительно сократились. Эксперты Kalinka Ecosystem составили топ-стран, в которых россияне могут получить ВНЖ в 2025 году. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Сегодня россиянам проще всего стать обладателями ВНЖ за инвестиции в Португалии, Греции (при наличии альтернативного гражданства) и на Кипре.

Также действуют программы, в которых не требуется покупка недвижимости, это программы получения ВНЖ по финансовой независимости, Digital Nomad, для обеспеченных пенсионеров. Но они, как правило, требуют от 183 дней в стране в год. В таких странах, как Испания, Португалия, Италия, Австрия, Болгария и т.д.

Есть, правда, исключение по нахождению в стране, это программы Паспорт Талант Франции и Digital Nomad Испании. Эти страны убрали поправку в законе о правилах нахождения в стране минимум 183 дня в году для продления ВНЖ. А само ВНЖ можно получить сразу на 4 года во Франции и на 3 года в Испании.

Португальская «золотая виза» — сегодня единственная инвестиционная программа в ЕС, где можно оформить ВНЖ, не проживать в стране постоянно и получить паспорт Португалии уже через 5 лет. Для получения паспорта находиться в стране необходимо всего 35 дней за 5 лет, а пятилетний срок отсчитывается с момента подачи заявки на ВНЖ, а не получения карты. Таким образом, срок оформления ВНЖ уже входит в необходимый срок проживания для паспорта.

По условиям программы необходимы инвестиции в венчурные фонды, отобранные государством в размере €500 000 либо вложения в проекты, связанные с культурным наследием (музеи, реставрация объектов и пр.) — €250 000.

Для тех, кто планирует гражданство ЕС без разрыва с привычной жизнью — это главный (и почти единственный) маршрут. Более того, Португалия стабильно проходит стресс-тесты ЕС на прозрачность программ, что важно в условиях геополитики.

Греция сохранила одну из самых недорогих программ в Европе, поскольку инвестиции необходимо вложить в недвижимость. Это делает программу более понятной и надежной. Но россияне могут участвовать только при наличии второго гражданства. Необходимы инвестиции в недвижимость от €250 000, если объект переведен из коммерческой в жилую; от €400 000 до €800 000 — в зависимости от региона. Срок действия карты — 5 лет, затем продление, нет требований к проживанию.

Если отсутствует второй паспорт, то самым быстрым и доступным будет паспорт Вануату, Оформление занимает от 1 до 2 месяцев.

Грецию выбирают те, кто хочет сочетать резиденцию с реальным владением ликвидной недвижимостью в ЕС, особенно на фоне ограниченного доступа к банковским услугам внутри России.

Главное отличие Кипра — он не выдаёт временный ВНЖ, а сразу оформляет ПМЖ. Это статус бессрочный, без необходимости продлевать через определенное количество лет. По условиям программы необходимы инвестиции от €300 000 в новую жилую или коммерческую недвижимость, подходит для всей семьи, проживание не требуется, ПМЖ не теряется, если не проживаете на острове. Гражданство можно получить через 7 лет постоянного проживания. В 2025 году Кипр ожидает вступления в Шенген, что усилит ценность статуса. С этим ПМЖ будет возможность путешествовать по странам Шенгена без виз.

Также россиянам в некоторых странах можно оформить ВНЖ без инвестиций. Это удобно для фрилансеров, бизнесменов, тех, кто уже работает удалённо. При этом существует один большой минус – требуется физическое присутствия в стране. Так, в Испании действует программа Digital Nomad. Ранее программа была малоинтересна для состоятельных россиян именно из-за требования постоянно проживать в Испании.

Но с 2025 года из закона убрали норму о необходимости 183 дней в году, и теперь можно оформлять ВНЖ даже без физического проживания. По условиям необходим доход от удаленной работы от €2 646 в месяц, срок ВНЖ: 3 года, затем продление.

Франция предлагает Passeport Talent: четырехлетний ВНЖ без необходимости постоянного проживания, если есть бизнес или одобренный стартап. Согласно условиям программы необходимы вложения от €30 000 в собственную компанию, накопления от €21 600 на личном счете либо — подача через бизнес-инкубатор (для стартапов), после 5 лет проживания — ПМЖ или гражданство.

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