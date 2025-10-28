В Госдуме предложили новый способ борьбы с жилищными мошенниками

Депутат Госдумы Ярослав Нилов направил запросы вице-премьеру Дмитрию Григоренко и генпрокурору Александру Гуцану с предложением ввести обязательные проверки со стороны Росреестра информации о состоянии здоровья и дееспособности продавца жилья с целью защиты прав добросовестных покупателей. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению парламентария, данная инициатива может предотвратить мошеннические сценарии. Депутат утверждает, что пробел в законодательстве может способствовать появлению новых обманных схем, связанных с оспариванием сделок по продаже недвижимости.

Нилов добавил, что введение обязательной проверки сможет улучшить демографическую ситуацию в стране. По его мнению, сегодня молодые семьи отказываются от планов по покупке жилья из-за опасения столкнуться с аферистами. В связи с этим они откладывают рождение детей.

При этом советник президента Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков выразил мнение, что проверка дееспособности является бессмысленным механизмом, который не защитит россиян от возврата жилья. По его словам, даже вполне дееспособные люди попадают под влияние мошенников и могут неосознанно продать свое имущество, а затем оспорить сделку в суде.

Ранее благовещенскую пенсионерку дважды обманули мошенники и лишили квартиры.