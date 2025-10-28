В России сочли бессмысленными справки о дееспособности продавцов квартир

В России хотят обязать продавцов недвижимости перед заключением сделки предоставлять справку о своей дееспособности. Это бессмысленный механизм, который не защитит россиян от возврата жилья, проданного по указке аферистов, считает советник президента Гильдии риелторов Москвы, автор Telegram-канала «Эксперт недвижимости» Константин Барсуков. По его словам, даже вполне дееспособные люди попадают под влияние мошенников и могут неосознанно продать свое имущество, а затем оспорить сделку в суде.

Специалист отметил, что в обсуждаемом законопроекте не уточняется, кто будет выдавать гражданам справки о дееспособности – так, например, даже если у человека она есть на руках, это не значит, что с момента ее выдачи суд уже не признал его недееспособным.

«С точки зрения борьбы с продажей под влиянием мошенников это предложение бессмысленно. Дееспособность и осознание своих действий – это разные вещи. Человек либо осознавал значение того, что он делал в момент совершения сделки, либо не осознавал. К дееспособности это вообще не имеет отношения. Справка о дееспособности не говорит, что продавец осознает значение своих действий», — подчеркнул эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

В пример он привел ситуации, когда психиатры выдавали заключение о том, что человек осознавал, что делал, но потом это все оспаривалось – проводилась медэкспертиза по решению суда, которая показывала, что человек значения своих действий не осознавал. В итоге продажа жилья признавалась недействительной. Таким образом, заключение врача еще не является гарантией, подчеркнул риелтор.

При этом важно учитывать, что под влияние мошенников может попасть кто угодно – необязательно это только пенсионеры, подчеркнул Барсуков. По его мнению, по-настоящему проверять, осознанно ли человек идет на сделку, можно в теории только с помощью предварительной психиатрической экспертизы, но в этом случае придется решить, кто будет ее оплачивать, проводить, а также на какие категории граждан следует распространить такую меру.

В целом для решения вопроса нужен целый комплекс мер, включая закон о риелторской деятельности, который будет включать обучение специалистов отрасли на выявление признаков мошеннического влияния, считает эксперт. Кроме того, риелторам, по его мнению, нужно дать право запрашивать данные о продавце из его цифрового профиля.

Напомним, в Госдуме приступили к обсуждению возможности ввести в России обязательное предоставление справки о дееспособности при сделках купли-продажи квартир. Поводом к начавшейся дискуссии стали случаи оспаривания продавцами квартир сделок через суд со ссылками на собственную недееспособность. Суды встают на стороны продавцов, которые уверяют, что находились под влиянием мошенников, а покупатели остаются ни с чем — без квартиры и денег. Поможет ли это защитить покупателей — в материале «Газеты.Ru».

