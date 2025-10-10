На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Благовещенскую пенсионерку дважды обманули мошенники и лишили квартиры

Жительница Благовещенска дважды стала жертвой мошенников. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Впервые неизвестные связались с 81-летней женщиной в июле текущего года. Во время беседы, выполняя инструкции аферистов, она отдала более 600 тысяч рублей.

После этого мошенники стали атаковать ее звонками с разных номеров. Пенсионерку убедили в том, что она должна продать свою квартиру, чтобы выявить недобросовестных риелторов.

Следуя советам аферистов, женщина обратилась в конкретное агентство и после разговора с работниками заключила предварительный договор на продажу жилплощади.

«Свою жилплощадь с учетом оплаты услуг риелтора она продала почти за 3,6 млн. рублей, которые покупатели перечислили ей на карту», – сообщается в публикации.

Позже эту сумму пенсионерке сказали о необходимости «задекларировать» эту сумму. Деньги она передала женщине-курьеру.

Позже пожилая россиянка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Сотрудники МВД предполагают, что доставщица также могла пострадать от действий неизвестных и подчинялась их требованиям.

Ранее петербургская пенсионерка «задекларировала» у мошенников почти 7 млн рублей.

