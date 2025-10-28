На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме выступили с инициативой ввести в школах шведские столы

Депутат Филатова: в школьных столовых следует ввести шведские столы
Depositphotos

Депутат Госдумы Ирина Филатова предложила ввести в школьных столовых «шведские столы». Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий отметила, что в Госдуму поступают многочисленные сведения о низких вкусовых качествах и потребительской привлекательности питания в образовательных и медицинских учреждениях. Питание в школах часто лишь формально соответствует требованиям законодательства, при этом не соответствуя вкусовым потребностям детей.

В связи с этим депутат обратилась к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением рассмотреть внедрение в школах «прогрессивных форм» организации питания, таких как «шведские столы».

12 октября стало известно, что заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов направил в министерство образования Московской области обращение, в котором предложил провести эксперимент по изменению рациона питания школьников.

Ранее эксперт оценил сроки внедрения здорового питания в российских школах.

