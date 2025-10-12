В Госдуме предложили изменить рацион питания в школах Подмосковья

Заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов направил в министерство образования Московской области обращение, в котором предложил провести эксперимент по изменению рациона питания школьников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

В своем письме депутат отметил, что сейчас в ряде школ Воронежской области проводится аналогичный эксперимент. В рамках работы из меню убрали мини-пиццы, сосиски в тесте и другие снеки, заменив их салатами, фруктами и сбалансированными блюдами. По словам парламентария, основной целью данного решения стала профилактика детского ожирения и формирование здоровых привычек.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность проведения аналогичного эксперимента в образовательных учреждениях Московской области или пересмотра существующих подходов к организации школьного питания с целью внедрения более здоровых и сбалансированных рационов для детей», — говорится в письме Хамитова.

В сентябре депутаты Государственной думы планировали внести в нижнюю палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается обеспечить всех школьников бесплатным одноразовым полноценным горячим питанием. Документ включает в себя изменения в закон «Об образовании в Российской Федерации».

