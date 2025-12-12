Три аэропорта юга России сняли ограничения на полеты

Аэропорты Владикавказа (Беслан), Магаса и Махачкалы (Уйташ) сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Воздушные гавани Владикавказа и Магаса приостановили работу в 12:43, аэропорт Махачкалы перестал принимать рейсы в 12:13.

«В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли»: один самолет, выполнявший рейс во Владикавказ; четыре самолета, совершавших рейсы в Махачкалу», — отмечается в сообщении.

По данным министерства обороны РФ, ночью над территорией страны перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В Орловской и Ростовской областях сбили по одному дрону, в Тамбовской и Тульской областях — по два. Над акваторией Черного моря, а также в Тверской и Смоленской областях нейтрализовали по три воздушные цели. Атаку четырех летательных аппаратов отразили в столичном регионе, в Ярославской области ликвидировали восемь БПЛА. Большую часть беспилотников — 63 — сбили над Брянской областью.

Ранее сообщалось, что пассажиры во Внуково спали на ковриках из-за закрытого неба в Москве.