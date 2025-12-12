В Шереметьево сняли ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в Росавиации.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — отмечается в публикации.

12 декабря в воздушном пространстве аэропорта Шереметьево были введены временные ограничения в связи с действием сигнала «Ковер».

Пассажиров просили быть «готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности».

До этого в аэропортах московского авиаузла Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское) были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые ранее вводились из-за необходимости обеспечения безопасности полетов.

Украинские дроны с ночи пытались атаковать Москву. За это время в общей сложности было сбито восемь БПЛА. Об отражении последней атаки мэр Москвы Сергей Собянин сообщал в 9:10 мск.

Ранее телеведущая Чурикова не смогла вылететь из Ханты-Мансийска из-за закрытого неба.