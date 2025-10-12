На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт оценил сроки внедрения здорового питания в российских школах

Александр Сухов/РИА Новости

Полный переход российских школ на здоровое питание может потребовать 5–7 лет. Об этом сообщил ТАСС президент Института отраслевого питания и глава организации «За школьное питание» Владимир Чернигов.

По его оценке, формирование устойчивой привычки к здоровой пище требует времени, так как система школьного питания достаточно консервативна и инертна, а изменения в ней происходят медленно. Эксперт подчеркнул, что привычки — ключевой инструмент: сначала школьники должны привыкнуть употреблять здоровую еду, а уже затем на этой базе может сформироваться культура питания, которая требует глубокого и длительного накопления.

Чернигов отметил, что в России пока отсутствуют единые критерии для оценки качества школьного питания, а также инструменты, позволяющие отслеживать эффективность инвестиций. Он подчеркнул, что в начальные школы ежегодно вкладываются более 70 миллиардов рублей, и такие средства должны сопровождаться системой измерения результатов, поскольку только освоение бюджета не отражает реальный эффект на здоровье детей.

Ранее в России одобрили идею внедрить в школах бесплатное питание для учителей.

