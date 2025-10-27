На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появились кадры задержания мигрантов в московском хостеле

Росгвардия задержала 370 мигрантов в ходе рейда в московском хостеле
В Москве сотрудники Росгвардии и следователи провели рейд против нелегальных мигрантов в одном из хостелов. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал Росгвардии.

«В ходе мероприятия было задержано более 370 мигрантов и переданы в органы внутренних дел для оформления документов по факту нарушения правил пребывания на складах и производственных объектах городского округа», — говорится в сообщении.

В конце сентября рейд против нелегалов был проведен в Санкт-Петербурге. Проверка показала, что из 98 задержанных 48 находились на стройках незаконно, они числились в других организациях. В данный момент решается вопрос об аннулировании их трудовых патентов.

16 октября президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий концепцию миграционной политики на 2026–2030 годы. Документ определяет новые механизмы регулирования потоков мигрантов, повышения их легальной занятости и интеграции в общество. Власти рассчитывают снизить долю незаконных мигрантов и укрепить социальную стабильность.

Ранее в Госдуме объяснили, как будет работать новая система выдворения мигрантов.

