В Петербурге почти сотню мигрантов доставили в отделы полиции

В Петербурге после рейда по стройкам почти сотню мигрантов доставили в полицию

Почти 100 иностранных граждан доставили в полицию после профилактического рейда на стройплощадках Красносельского и Петродворцового районов Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В рамках рейда правоохранители выявили около 300 мигрантов, работавших на строящихся объектах. Большинство из них не имели проблем с документами.

«98 иностранцев доставили в отделы полиции для дополнительной проверки в связи с отсутствием необходимых документов, подтверждающих законность пребывания и трудовой деятельности», — говорится в сообщении.

Проверка показала, что из 98 задержанных 48 находились на стройках нелегально, они числились в других организациях. В данный момент решается вопрос об аннулировании их трудовых патентов.

Недавно в Москве следователи провели масштабную проверку по факту организации незаконной миграции после нападения на футболиста из подмосковного города Щелково. Были выявлены более 80 нелегалов.

Ранее в Приморье полиция провела рейд на выявление нелегальных трудовых мигрантов.