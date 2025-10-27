На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Туле рядом с многоквартирными домами нашли части беспилотников

Миляев: на территории нескольких домов в Туле обнаружили элементы БПЛА
Aleksandr Gusev/Global Look Press

В Туле после отражения воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на прилегающих территориях нескольких многоквартирных домов были найдены элементы беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

На месте работают специалисты оперативных служб.

«Будьте внимательны, в случае обнаружения подозрительных предметов, незамедлительно сообщайте по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112», — написал глава региона.

27 октября Telegram-канал Myslo сообщил, что из пятиэтажного дома на Санаторной улице в Мясново в Туле эвакуировали жильцов.

27 октября губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что над территорией региона были сбиты 24 вражеских дрона. Он уточнил, что в результате этой атаки никто не пострадал, повреждений инфраструктуры также не зафиксировано.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 193 украинских БПЛА самолетного типа. В частности, над Тульской областью были обнаружены и уничтожены 32 воздушные цели.

Ранее сообщалось, что Россия начала операцию по погружению Украины во тьму.

Атаки БПЛА на Россию
