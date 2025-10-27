Жителей дома в Туле экстренно эвакуировали из-за фрагмента сбитого БПЛА

В Туле из дома эвакуировали 200 человек после ночной атаки беспилотников

Из пятиэтажного дома на Санаторной улице в Мясново в Туле эвакуировали жильцов. Об этом сообщил Telegram-канал Myslo, опубликовав фотографии с места происшествия.

По данным канала, эвакуация связана с ночной атакой украинских беспилотников на Тульскую область — рядом с жилым домом обнаружили часть БПЛА. Всего из здания вывели 200 человек, для них организовали пункты временного размещения.

В настоящий момент на месте работают экстренные службы. Ситуация находится на контроле у правоохранительных органов.

27 октября губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что над территорией региона были сбиты 24 вражеских дрона. Он уточнил, что в результате этой атаки никто не пострадал, повреждений инфраструктуры также не зафиксировано.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 193 украинских БПЛА самолетного типа. В частности, над Тульской областью были обнаружены и уничтожены 32 воздушных цели.

Ранее сообщалось, что Россия начала операцию по погружению Украины во тьму.