На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова отреагировала на атаку украинских войск на дом в Запорожской области

Захарова заявила, что дети для Зеленского всегда были расходным материалом
true
true
true
close
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский всегда относился к детям, как к расходному материалу. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала атаку украинских войск на жилой дом в Запорожской области.

«Дети для Зеленского и его супруги всегда были расходным материалом, инструментом выколачивания средств из западных спонсоров», — отметила дипломат.

Украинские военнослужащие нанесли удар по частному домовладению в Каменке-Днепровской в Запорожской области вечером 15 декабря. Как рассказал губернатор региона Евгений Балицкий, в результате атаки пострадала 11-летняя девочка. Врачи оценили ее состояние как тяжелое и приняли решение направить ребенка в Мелитопольскую областную больницу.

14 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об атаке украинского беспилотника на частный жилой дом в хуторе Екатериновка. В доме проживала семья из 13 человек, в результате удара пострадала пятилетняя девочка. Ее доставили в больницу с множественными осколочными ранениями головы и конечностей.

Ранее детский сад в Херсонской области подвергся атаке украинских войск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами