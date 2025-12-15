Захарова заявила, что дети для Зеленского всегда были расходным материалом

Украинский лидер Владимир Зеленский всегда относился к детям, как к расходному материалу. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала атаку украинских войск на жилой дом в Запорожской области.

«Дети для Зеленского и его супруги всегда были расходным материалом, инструментом выколачивания средств из западных спонсоров», — отметила дипломат.

Украинские военнослужащие нанесли удар по частному домовладению в Каменке-Днепровской в Запорожской области вечером 15 декабря. Как рассказал губернатор региона Евгений Балицкий, в результате атаки пострадала 11-летняя девочка. Врачи оценили ее состояние как тяжелое и приняли решение направить ребенка в Мелитопольскую областную больницу.

14 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об атаке украинского беспилотника на частный жилой дом в хуторе Екатериновка. В доме проживала семья из 13 человек, в результате удара пострадала пятилетняя девочка. Ее доставили в больницу с множественными осколочными ранениями головы и конечностей.

Ранее детский сад в Херсонской области подвергся атаке украинских войск.