В России на границе с Казахстаном задержали крупную партию украинского шоколада

Алтайская таможня перехватила 700 кг санкционного шоколада с Украины
ФТС России

Алтайские таможенники предотвратили попытку ввоза в Россию более 700 килограммов украинского шоколада, подпадающего под действующие санкции. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

По информации ведомства, мобильная группа Алтайской таможни остановила грузовик, следовавший из Казахстана. В кузове обнаружили 372 коробки плиточного шоколада украинского производства, который запрещен к поставкам на российский рынок. Машину развернули обратно к отправителю.

Таможня уточнила, что материалы направлены для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела по статье 16.3 КоАП РФ («Несоблюдение запретов и ограничений»). Проверку таможенники провели совместно с пограничным управлением ФСБ по Алтайскому краю.

До этого таможенники московского аэропорта обнаружили у пассажира цепь, которую он не задекларировал, но хотел перевезти в Турцию. Во время досмотра у пассажира обнаружили цепь весом два килограмма, ее стоимость составляет 8,6 млн рублей.

Ранее в России иностранец отделался штрафом за попытку вывезти золото в пауэрбанке.

