В России иностранец отделался штрафом за попытку вывезти золото в пауэрбанке

С иностранца взыскали 240 тыс. рублей за попытку незаконно вывезти из России слиток золота, спрятанного в пауэрбанке. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Amur.

Во время расследования мужчина перечислил более 334 тыс. рублей двум детским домам. Суд учел это при вынесении решения и взыскал с него оставшиеся 240 тыс. рублей.

Гражданина Казахстана задержали в Благовещенске еще в мае. Он заранее перевел $90 тыс. своему знакомому в России для покупки драгоценных металлов. Прибыв в Амурскую область, мужчина забрал из тайника более килограмма золота и около 1,5 г серебра, после чего спрятал их в корпус портативного зарядного устройства.

В аэропорту он попытался провезти ценности, но был задержан сотрудниками таможни. Золото изъяли, а в отношении нарушителя возбудили уголовное дело.

