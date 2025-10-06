На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России иностранец отделался штрафом за попытку вывезти золото в пауэрбанке

Mash: суд взыскал 240 тыс. рублей с иностранца, спрятавшего золото в пауэрбанк
true
true
true
close
Пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте

С иностранца взыскали 240 тыс. рублей за попытку незаконно вывезти из России слиток золота, спрятанного в пауэрбанке. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Amur.

Во время расследования мужчина перечислил более 334 тыс. рублей двум детским домам. Суд учел это при вынесении решения и взыскал с него оставшиеся 240 тыс. рублей.

Гражданина Казахстана задержали в Благовещенске еще в мае. Он заранее перевел $90 тыс. своему знакомому в России для покупки драгоценных металлов. Прибыв в Амурскую область, мужчина забрал из тайника более килограмма золота и около 1,5 г серебра, после чего спрятал их в корпус портативного зарядного устройства.

В аэропорту он попытался провезти ценности, но был задержан сотрудниками таможни. Золото изъяли, а в отношении нарушителя возбудили уголовное дело.

До этого таможенники московского аэропорта обнаружили у пассажира цепь, которую он не задекларировал, но хотел перевезти в Турцию. Во время досмотра у пассажира обнаружили цепь весом два килограмма, ее стоимость составляет 8,6 млн рублей.

Ранее таможенники перехватили партию кокаина на 500 млн рублей в порту Петербурга.

