Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Шереметьево иностранец пытался контрабандой провезти цепь за 8,6 млн рублей

Иностранец пытался вылететь из РФ с золотой цепью за 8,6 млн рублей
close
Telegram-канал ФТС России | ProТаможню

Таможенники московского аэропорта обнаружили у пассажира цепь, которую он не задекларировал, но хотел перевезти в Турцию. Об этом сообщает ФТС РФ в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел в Шереметьево. Иностранец хотел пройти по «зеленому» коридору, но его остановили. Во время досмотра у пассажира обнаружили цепь весом два килограмма, ее стоимость составляет 8,6 миллиона рублей. В беседе с таможенниками он заявил, что это его личная вещь, ее стоимость мужчине неизвестна.

«Экспертиза установила, что цепь изготовлена из золотого сплава с содержанием 99,5% золота и не является готовым ювелирным изделием», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Нарушитель может получить до пяти лет лишения свободы.

До этого в аэропорту Дагестана остановили пассажира, прилетевшего из ОАЭ. Мужчина вез шесть бриллиантов, стоимость которых составляет 41 миллион рублей.

Ранее у жителя Омска в аэропорту изъяли засушенную голову крокодила.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами