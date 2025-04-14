В Шереметьево иностранец пытался контрабандой провезти цепь за 8,6 млн рублей

Иностранец пытался вылететь из РФ с золотой цепью за 8,6 млн рублей

Таможенники московского аэропорта обнаружили у пассажира цепь, которую он не задекларировал, но хотел перевезти в Турцию. Об этом сообщает ФТС РФ в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел в Шереметьево. Иностранец хотел пройти по «зеленому» коридору, но его остановили. Во время досмотра у пассажира обнаружили цепь весом два килограмма, ее стоимость составляет 8,6 миллиона рублей. В беседе с таможенниками он заявил, что это его личная вещь, ее стоимость мужчине неизвестна.

«Экспертиза установила, что цепь изготовлена из золотого сплава с содержанием 99,5% золота и не является готовым ювелирным изделием», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Нарушитель может получить до пяти лет лишения свободы.

До этого в аэропорту Дагестана остановили пассажира, прилетевшего из ОАЭ. Мужчина вез шесть бриллиантов, стоимость которых составляет 41 миллион рублей.

Ранее у жителя Омска в аэропорту изъяли засушенную голову крокодила.