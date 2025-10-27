Суд снял меру пресечения с бизнесмена Халилова по делу о взятке врачу

Суд в Воронеже освободил из-под стражи лидера азербайджанской диаспоры и совладельца самого большого рынка города Юсифа Халилова. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, сейчас бизнесмен находится в Азербайджане и в скором времени планирует вернуться в Воронеж.

Халилову было предъявлено обвинение в даче взятки. Ему грозило до 12 лет лишения свободы. По версии следствия, в начале 2025 года бизнесмен через посредника дал взятку 330 тыс. руб. врачу-дерматовенерологу, члену призывной комиссии, за признание его сына непригодным к воинской службе.

До этого Mash сообщал о том, что в доме Халилова состоялись обыски, доказательства совершенного преступления были найдены в изъятом телефоне бизнесмена.

В начале июля главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова лишили российского гражданства. По информации СМИ, мужчину подозревают в совершении действий, представляющих угрозу нацбезопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее арестовали главу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга.