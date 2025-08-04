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Арестован глава азербайджанской диаспоры Екатеринбурга

В Москве арестовали главу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
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Дмитрий Антоненков/66.RU

Басманный суд Москвы заочно арестовал главу азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлинского. Об этом сообщает портал Е1.ru.

«Главу азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински заочно арестовал Басманный суд Москвы», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что это случилось после того, как его объявили в розыск. Некоторое время Шыхлински находился на территории азербайджанского посольства в Москве, куда российским силовикам запрещен доступ. После переговоров он вышел, сдался органам и был доставлен в Екатеринбург, где принял участие в следственных действиях и был помещен в СИЗО.

1 июля сообщалось, что сын главы азербайджанской диаспоры чуть не задавил оперативника, пытаясь скрыться от погони. Он вез своего отца возле «Баку Плаза», когда их задержали правоохранители. Шыхлински-младший пытался уехать от сотрудников ФСБ. Сдавая назад, он сбил открытой дверью одного из них и повредил чужую машину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что главу азербайджанской диаспоры Подмосковья депортируют из России.

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