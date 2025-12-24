На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Казахстане убрали фигуры Деда Мороза и Снегурочки

Фигуры Деда Мороза и Снегурочки убрали в Степногорске из-за критики горожан
Власти казахстанского города Степногорска приняли решение демонтировать новогодние инсталляции с фигурами Деда Мороза и Снегурочки. Об этом сообщает step.news в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Арт-объекты были размещены на центральной площади «Кажымукана» и получили большую критику от граждан. По словам депутатов городского маслихата, они решили возобновить традицию, при которой организации и предприятия самостоятельно участвуют в оформлении городской площади и реализуют собственные инициативы. Однако, как отметили представители депутатского корпуса, жители города не оценили такие инсталяции.

«Новогодние инсталляции с изображениями Деда Мороза, Снегурочки и других малых архитектурных форм установили городские организации. Средства из бюджета Степногорска на изготовление и установку этих архитектурных форм не направлялись, а все элементы оформления предприятия города выполнили за счёт собственных ресурсов», — заявили депутаты.

Представители маслихата извинились перед гражданами и пообещали учесть их пожелания в дальнейшем.

Ранее стала известна судьба номеров Ларисы Долиной в новогодних шоу.

