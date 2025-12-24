На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский захотел прекращения огня на два месяца ради референдума

Зеленский запросил двухмесячное прекращение огня для проведения референдума
Annegret Hilse/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский запросил двухмесячное прекращение огня, чтобы провести референдум о соглашении, которое будет касаться урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Украинские журналисты заявили, что 24 декабря украинский лидер во время общения со СМИ представил проект плана по урегулированию конфликта на Украине.

«Мы можем пойти на референдум. На референдум нужно минимум 60 дней. Нам нужно реальное прекращение огня на 60 дней. Иначе мы не проведем, то есть референдум будет нелегитимным», — сказал Зеленский.

Он отметил, что выборы на Украине могут состояться одновременно с референдумом по мирному соглашению.

14 декабря Зеленский заявил, что готов провести выборы в стране. Но, как он сказал, голосование может состояться только при условии обеспечения безопасности. При этом он подчеркнул, что на утраченных территориях выборы проводиться не будут.

Ранее в Верховной раде назвали условия для проведения выборов на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
