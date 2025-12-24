Суд арестовал двух мужчин, планировавших теракт в отношении людей неславянской внешности

Суд во Владимирской области арестовал двух жителей региона, недовольных российской миграционной политикой, по делу об организации и участии в ОПГ террористической и экстремистской направленности. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону, передает РИА Новости.

По версии следствия, преступную группу организовал 32-летний житель Владимира. Он создал в мессенджере Telegram чат для общения единомышленников и координации их деятельности. Им же был разработан шеврон организации, написан и распространен текст листовок, призывающий к насилию в отношении выходцев из регионов Северного Кавказа и Центральной Азии.

Кроме того, подозреваемый разработал план по осуществлению поджогов в кафе и ресторанах Владимира при нахождении в них большого количества людей неславянской внешности. Фигурант обучал последователей, как изготавливать и использовать коктейли Молотова. Злоумышленников своевременно задержали, они не успели осуществить задуманное.

В отношении организатора ОПГ и его 31-летнего единомышленника возбуждены уголовные дела, в том числе по статье УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

