Проезд в новосибирском троллейбусе №8 подорожал до 450 рублей

В Новосибирске пассажиры троллейбуса №8 заплатили за проезд по 450 рублей

В Новосибирске с сегодняшнего дня подорожал проезд на общественном транспорте до 45 рублей. Но в троллейбусе на маршруте №8 за проезд с карты списывалось 450 рублей. Об этом сообщил телеграм-канал «АСТ-54» со ссылкой на своих подписчиков.

«С каждого пассажира сняли по четыреста пятьдесят рублей. Люди жаловались водителю, но, конечно, он ничего сделать не может», — сообщил канал.

Позже в местной администрации заявили, что пассажирам, заплатившим 450 рублей за проезд, будут частично возвращены деньги.

В настоящее время специалисты работают над устранением проблемы.

