Арестован глава азербайджанской диаспоры Воронежа

В Воронеже арестовали главу местной азербайджанской диаспоры Юсифа Халилова
Depositphotos

В Воронеже арестован глава азербайджанской диаспоры и владелец самого крупного рынка в городе Юсиф Халилов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, мужчине инкриминируют дачу взятки врачу в размере 330 тысяч рублей, за которую медработник помог сыну Халилова уклониться от призыва. Сообщается, что часть суммы мужчина передал через посредника, а остальное — перевел на банковскую карту.

До этого Mash сообщал о том, что в доме Халилова состоялись обыски, доказательства совершенного преступления были найдены в изъятом телефоне бизнесмена.

Мужчине грозит срок от 7 до 12 лет и депортация. От дачи показаний он отказался, при этом свою вину не признал.

А 4 июля главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова лишили российского гражданства. По информации СМИ, мужчину подозревают в совершении действий, представляющих угрозу нацбезопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее арестовали главу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга.

