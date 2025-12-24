Медведев назвал количество бойцов, подписавших контракт с Минобороны в 2025 году

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии заявил, что с января 2025 года число граждан, подписавших контракт с Вооруженными силами (ВС) России, составило 417 тысяч. Видео с заседания он опубликовал в своем Telegram-канале.
По словам Медведева, более 36 тысяч человек поступили на службу в добровольческие формирования и направились в зону проведения спецоперации.
»[Подобные] результаты стали возможны прежде всего благодаря патриотизму наших граждан, которые приняли решение о прохождении военной службы. Большое им за это спасибо», — отметил Медведев.
17 декабря министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии военного ведомства заявил, что план по набору военнослужащих по контракту в 2025 году перевыполнен.
По словам Белоусова, в этом году на военную службу по контракту добровольно поступило почти 410 тысяч россиян. Почти две трети из этого количества — молодые люди до 40 лет, добавил министр. Кроме того, более трети имеют высшее или средне-специальное образование.
Белоусов подчеркнул, что ключевой составляющей успеха России на фронте является устойчивое комплектование Вооруженных сил.
Ранее Путин назвал количество бойцов ВС РФ на передовой.