Медведев назвал количество бойцов, подписавших контракт с Минобороны в 2025 году

Медведев: в 2025 году контракт с ВС России подписали около 417 тысяч человек

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии заявил, что с января 2025 года число граждан, подписавших контракт с Вооруженными силами (ВС) России, составило 417 тысяч. Видео с заседания он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, более 36 тысяч человек поступили на службу в добровольческие формирования и направились в зону проведения спецоперации.

»[Подобные] результаты стали возможны прежде всего благодаря патриотизму наших граждан, которые приняли решение о прохождении военной службы. Большое им за это спасибо», — отметил Медведев.

17 декабря министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии военного ведомства заявил, что план по набору военнослужащих по контракту в 2025 году перевыполнен.

По словам Белоусова, в этом году на военную службу по контракту добровольно поступило почти 410 тысяч россиян. Почти две трети из этого количества — молодые люди до 40 лет, добавил министр. Кроме того, более трети имеют высшее или средне-специальное образование.

Белоусов подчеркнул, что ключевой составляющей успеха России на фронте является устойчивое комплектование Вооруженных сил.

