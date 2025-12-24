Совфед разрешил чиновникам и депутатам не отчитываться о доходах каждый год

Совет Федерации одобрил отмену требования к чиновникам и депутатам предоставлять ежегодные декларации о доходах. Изменения будут внесены в закон «О правительстве Российской Федерации» и в антикоррупционное законодательство РФ.

Как ожидается, вместо старой нормы подачи деклараций будет введен постоянный контроль за денежными средствами и имуществом госслужащих, а также их близких. Контроль будет осуществляться непрерывно в режиме реального времени через систему «Посейдон». Благодаря этому сервису можно будет оперативно получать информацию от Федеральной налоговой службы, Росфинмониторинга, Росреестра, Росимущества и других ведомств. Новые требования в том числе распространятся на высшее руководство страны, представителей министерств и судебной системы.

После вступления в силу изменений чиновники и депутаты больше не будут обязаны каждый год отчитываться о своих доходах и имуществе в декларациях, как это происходит сейчас. Однако это требование сохранится при поступлении на госслужбу, назначении или переводе на должность. Нововведения начнут действовать с 1 января 2026 года.

Один из авторов законопроекта, отменяющего требование о ежегодной подаче деклараций о доходах, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев от «Единой России» объяснил отказ от старой нормы ее архаичностью. В своем Telegram-канале депутат отметил, что цифровизация системы антикоррупционного контроля позволяет не ждать год, когда чиновник отчитается о доходах, а вести постоянный мониторинг финансового положения госслужащих.

