Путин прибыл в Совфед РФ, чтобы выступить перед сенаторами

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Совет Федерации, члены которого проводят пленарное заседание. Об этом пишет «Интерфакс».

Журналисты уточнили, что данное заседание завершит осеннюю парламентскую сессию.

24 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава государства планирует принять участие в пленарном заседании Совета Федерации РФ. Он отметил, что Путин собирается выступить перед сенаторами.

Как сказал представитель Кремля, также президент в течение дня встретится с членами российского правительства.

До этого Владимир Путин провел встречу с председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным. В ходе беседы он обратил внимание, что работа нижней палаты парламента страны в эту осеннюю сессию была «боевой» и весьма результативной.

23 декабря Володин передал депутатам слова благодарности от Путина за работу в осеннюю сессию 2025 года. Также он рассказал, что глава государства пожелал членам Государственной думы успехов в работе в следующем году.

Ранее в партии «Единая Россия» подвели итоги работы в осеннюю сессию.