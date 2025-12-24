На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Энгельсе мужчина выстрелил в подростка на остановке

В Саратовской области мужчина напал на подростка на остановке и выстрелил в него
Евгений Одиноков/РИА Новости

В Энгельсе полиция задержала 40-летнего местного жителя по подозрению в нападении на 15-летнего подростка. Об этом сообщает УМВД Саратовской области.

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта на улице Трудовой. По данным местных СМИ, школьник, торопясь на автобус, случайно задел стоявшего на остановке мужчину. В ответ незнакомец произвел в сторону подростка выстрел из светошумового устройства, а затем избил его.

На следующий день пострадавший был госпитализирован. Полиция начала проверку, в ходе которой оперативникам удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Энгельса. Мужчина был задержан, у него изъято оружие. Следователями возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

До этого в Волгограде мужчина ограбил прохожего, которому помог дойти до дома. В знак благодарности потерпевший решил дать своему провожатому 1500 рублей. Однако в этот момент мужчина нанес ему несколько ударов, выхватил кошелек со всеми деньгами и скрылся. Общий ущерб составил 15 тысяч рублей.

Ранее воркутинский подросток избил продавца, поймавшего его на краже, и попал за решетку.

