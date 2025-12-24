В Энгельсе мужчина выстрелил в подростка на остановке

В Саратовской области мужчина напал на подростка на остановке и выстрелил в него

В Энгельсе полиция задержала 40-летнего местного жителя по подозрению в нападении на 15-летнего подростка. Об этом сообщает УМВД Саратовской области.

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта на улице Трудовой. По данным местных СМИ, школьник, торопясь на автобус, случайно задел стоявшего на остановке мужчину. В ответ незнакомец произвел в сторону подростка выстрел из светошумового устройства, а затем избил его.

На следующий день пострадавший был госпитализирован. Полиция начала проверку, в ходе которой оперативникам удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Энгельса. Мужчина был задержан, у него изъято оружие. Следователями возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

