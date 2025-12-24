На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минске сообщили о воссоединении семей, разделенных конфликтом на Украине

В Белоруссии рассказали об операциях по воссоединению семей из Украины и России
true
true
true
close
VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

На прошлой неделе на белорусско-украинской границе проведены две операции по воссоединению семей и детей, разделенных конфликтом на Украине. Об этом заявил глава КГБ республики Иван Тертель, его цитирует агентство БелТА.

«Произошло воссоединение детей, которые потеряли очень близких родственников. Несмотря на попытки спекуляций на этом вопросе», — отметил он.

По словам Тертеля, в ходе операций воссоединились семьи как российских, так и украинских детей.

В июне этого года помощник президента России Владимир Мединский заявил, что нет ни одного ребенка, похищенного РФ, есть только спасенные российскими военными. Он подчеркнул, что Россия возвращает Украине детей, если находятся их родители или законные представители. Он добавил, что российская сторона работает над тем, чтобы все семьи и с той, и с другой стороны воссоединились.

Ранее сообщалось, что Россия отправит еще семь детей к семьям на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами