В Минске сообщили о воссоединении семей, разделенных конфликтом на Украине

В Белоруссии рассказали об операциях по воссоединению семей из Украины и России

На прошлой неделе на белорусско-украинской границе проведены две операции по воссоединению семей и детей, разделенных конфликтом на Украине. Об этом заявил глава КГБ республики Иван Тертель, его цитирует агентство БелТА.

«Произошло воссоединение детей, которые потеряли очень близких родственников. Несмотря на попытки спекуляций на этом вопросе», — отметил он.

По словам Тертеля, в ходе операций воссоединились семьи как российских, так и украинских детей.

В июне этого года помощник президента России Владимир Мединский заявил, что нет ни одного ребенка, похищенного РФ, есть только спасенные российскими военными. Он подчеркнул, что Россия возвращает Украине детей, если находятся их родители или законные представители. Он добавил, что российская сторона работает над тем, чтобы все семьи и с той, и с другой стороны воссоединились.

Ранее сообщалось, что Россия отправит еще семь детей к семьям на Украине.